Misli.com 3. Lig: Kırıkkale BA: 0 68 Aksaray Belediyespor: 2

Misli.com TFF 3. lig 4. Grup'ta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor, sahasında konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor'a 2-0 kaybetti.

Her şey bir anda oldu! Ermenistan, Gence'deki sivillere füzeyle böyle saldırmış