Misli.com TFF 3. lig 4. Grup'ta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor, sahasında konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor'a 2-0 kaybetti.
Stat: Başpınar
Hakemler: Mehmet Türkmen x, Ali Gün xx, Hüseyin Sepetçioğlu xx, Elif Köroğlu xx
Kırıkkale BA: İlker Günay xx, Mücahit Haktan Karabulut x (Buğra Şahiner dk. 46 x), Ayhan Gürbüz xx, Aykut Çift xx, Ali Helvacı x ( İbrahim Zeytin dk. 66 x), Bilal Özdemir xx, Hüseyin Erol xx, Mehmet Bozcan xx, Hasan Akdemir xx, Özkan Yiğiter x (Reşit Akbulut dk. 76), Mehmet Berke Yanmaz x (Mehmet İncesu dk. 66 x)
Yedekler: Emrullah Avaşar, Necmican Cebeci, Doğukan Subaşı
Teknik Direktör: Hasan Basri Kara
68 Aksaray Belediyespor: Mehmet Akif Önal xx, Şevket Güngör xx, Gürcan Gözüm xx, Fatih Şerifoğlu x (Oğuzhan Köseoğlu dk. 75. dk. x), Mehmet Atik x (Muzaffer Kahraman dk. 29 x), Muhammet Taha Şahin x (Mustafa Apardı dk. 84. ?), Serkan Gürses, xx, Güney Tutcuoğlu xx (Ahmet Can Arık dk. 85 ?), İbrahim Konuksever xx, Necmi Çoban xx, Vehbi Furkan Yıldırım xx
Yedekler: Ömer Eleler, Ömer Yıldırım, Hikmet Enes Etlik
Teknik Direktör: Cüneyt Tiryaki
Goller: Fatih Şerifoğlu (dk. 43), Mustafa Aparadı (dk. 90+3)
Sarı Kartlar: Şevket Güngör, Taha Şahin, Güney Tutcuoğlu (68 Aksaray Bld.), Ayhan Gürbüz (Kırıkkale BA) - KIRIKKALE
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Misli.com 3. Lig: Kırıkkale BA: 0 68 Aksaray Belediyespor: 2 - Son Dakika Spor