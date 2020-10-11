Misli.com 3. Lig: Kırıkkale BA: 0 68 Aksaray Belediyespor: 2 - Son Dakika

Misli.com 3. Lig: Kırıkkale BA: 0 68 Aksaray Belediyespor: 2

11.10.2020 18:17
Misli.com 3. Lig: Kırıkkale BA: 0 68 Aksaray Belediyespor: 2, System.String[]

Misli.com TFF 3. lig 4. Grup'ta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor, sahasında konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor'a 2-0 kaybetti.

Misli.com TFF 3. lig 4. Grup'ta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor, sahasında konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor'a 2-0 kaybetti.

Stat: Başpınar

Hakemler: Mehmet Türkmen x, Ali Gün xx, Hüseyin Sepetçioğlu xx, Elif Köroğlu xx

Kırıkkale BA: İlker Günay xx, Mücahit Haktan Karabulut x (Buğra Şahiner dk. 46 x), Ayhan Gürbüz xx, Aykut Çift xx, Ali Helvacı x ( İbrahim Zeytin dk. 66 x), Bilal Özdemir xx, Hüseyin Erol xx, Mehmet Bozcan xx, Hasan Akdemir xx, Özkan Yiğiter x (Reşit Akbulut dk. 76), Mehmet Berke Yanmaz x (Mehmet İncesu dk. 66 x)

Yedekler: Emrullah Avaşar, Necmican Cebeci, Doğukan Subaşı

Teknik Direktör: Hasan Basri Kara

68 Aksaray Belediyespor: Mehmet Akif Önal xx, Şevket Güngör xx, Gürcan Gözüm xx, Fatih Şerifoğlu x (Oğuzhan Köseoğlu dk. 75. dk. x), Mehmet Atik x (Muzaffer Kahraman dk. 29 x), Muhammet Taha Şahin x (Mustafa Apardı dk. 84. ?), Serkan Gürses, xx, Güney Tutcuoğlu xx (Ahmet Can Arık dk. 85 ?), İbrahim Konuksever xx, Necmi Çoban xx, Vehbi Furkan Yıldırım xx

Yedekler: Ömer Eleler, Ömer Yıldırım, Hikmet Enes Etlik

Teknik Direktör: Cüneyt Tiryaki

Goller: Fatih Şerifoğlu (dk. 43), Mustafa Aparadı (dk. 90+3)

Sarı Kartlar: Şevket Güngör, Taha Şahin, Güney Tutcuoğlu (68 Aksaray Bld.), Ayhan Gürbüz (Kırıkkale BA) - KIRIKKALE

Misli.com 3. Lig: Kırıkkale BA: 0 68 Aksaray Belediyespor: 2
Misli.com 3. Lig: Kırıkkale BA: 0 68 Aksaray Belediyespor: 2
Misli.com 3. Lig: Kırıkkale BA: 0 68 Aksaray Belediyespor: 2
Misli.com 3. Lig: Kırıkkale BA: 0 68 Aksaray Belediyespor: 2
Misli.com 3. Lig: Kırıkkale BA: 0 68 Aksaray Belediyespor: 2

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırıkkale, Başpınar, Aksaray, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Misli.com 3. Lig: Kırıkkale BA: 0 68 Aksaray Belediyespor: 2 - Son Dakika Spor

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