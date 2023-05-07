MİT'in düzenlediği özel operasyonla terör örgütü PKK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu Eyvaz Beyaz etkisiz hale getirildi

Zerdeşt Karadeniz kod adlı Eyvaz Beyaz, uzun yıllar Türkiye içerisinde faaliyet gösterip, geçmişteSinop/Gerze-Yenikent'te jandarma aracına, Sinop/ Boyabat'ta polis aracına ait saldırı, Trabzon/ Düzköy'de Jandarma Komutanlığı'na yönelik bombalı saldırı gerçekleştirdi.

MİT'İN HEDEF LİSTESİME ALINDI

Bu kapsamda Beyaz, İNTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranmasının yanı sıra Terörden Arananlar Listesinde gri kategoride yer alıyordu. Irak/Zap alanında güvenlik güçlerince başlatılan operasyonlara karşı düzenlenen eylemler içerisinde sorumlu olarak yer aldı. Gerçekleştirdiği eylemler ve Irak alanında yürüttüğü faaliyetler nedeniyle MİT'in hedef listesine dahil edildi.

METROPOLLERDE EYLEM İSTİHBARATI

Terörist Beyaz'ın Irak/Gare alanına geçtiği tespit edildi. Terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan'dan aldığı talimatla, uzun yıllar faaliyet gösterdiği Türkiye'ye geçerek metropollerde eylem yapmayı planladığı istihbaratı MİT'in saha ajanları tarafından elde edildi.

ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Saha ajanları yönlendirilerek Beyaz'ın günlük rutinine dahil olundu. Saha ajanlarının anlık verdiği bilgilerle terörist Beyaz, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.