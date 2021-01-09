MİT'in kariyer sayfası yenilendi - Son Dakika

MİT'in kariyer sayfası yenilendi

09.01.2021 17:19

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının kariyer sayfası yenilendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının kariyer sayfası yenilendi.

Yenilenen sayfada, kurumun faaliyetlerinin en verimli şekilde yürütülebilmesi için insan kaynağına büyük önem verildiği vurgulandı.

Kurumun insan kaynağı teminine ilişkin yayımlanan yeni videoda ise şu ifadelere yer verildi:

"Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz. Okumaya ne kadar meraklı olduğunu, dünyada olup biteni yakından takip ettiğini biliyoruz. Teknolojiyi etkin kullandığını, en gizli silahının bilgi olduğunu biliyoruz. Kalbinin vatan sevgisi ile dolu olduğunu, ne zaman ay yıldız görsen gözüne toz kaçtığını biliyoruz. Tarihine bağlı olduğunu ama geçmişte yaşamadığını, iyi bir gelecek için fark yaratmaya hazır olduğunu biliyoruz. Bu yüzden peşindeyiz ve seninle çalışmak istiyoruz. Ülkenin yarınına birlikte iz bırakalım."

Kurumun yeni kariyer sayfasında, istihbarat uzmanı, dil uzmanı ve mühendis gibi pozisyonlara aday personelde aranan şartlar sıralandı, görev tanımları hakkında kısa bilgi verildi.

Kurumda birçok sahada faaliyet gösteren personelin istihdam edildiği belirtilen sayfada, "Üstlendiğimiz kritik görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirebilmek amacıyla nitelikli insan kaynağımızı sürekli geliştiriyoruz. Bu çerçevede, farklı branşlarda iş başvurularını titizlikle değerlendirerek MİT ailesine yeni üyeler kazandırıyoruz. Teşkilat olarak tecrübeli, dinamik ve güçlü kadromuzla ülkemizin yarınlarına iz bırakmak için çalışıyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

MİT'te çalışmak isteyen kişiler, "öz geçmiş gönder" bölümünden öz geçmişlerini kuruma iletebilecek.

Sayfanın alt kısmında "Önemli Not" başlığıyla yapılan uyarıda, başvuruların teşkilatın personel ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirmeye alındığı, öz geçmiş formu doldurmanın, başvurunun kabul edildiği ve mutlaka iletişime geçileceği anlamına gelmediği belirtildi.

Öte yandan, sayfadaki "Hakkımızda" kısmında kurumun kısa tarihçesine, "İstihbarat Sözlüğü" bölümünde MİT'in faaliyet alanlarına yönelik terim ve kavramların tanımlarına, "Sıkça Sorulan Sorular" kısmında ise iş başvuru koşulları ve sürecine ilişkin soru ve cevaplara yer verildi.

MİT'in kariyer sayfası yenilendi
MİT'in kariyer sayfası yenilendi
MİT'in kariyer sayfası yenilendi
MİT'in kariyer sayfası yenilendi

Vatan, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MİT'in kariyer sayfası yenilendi - Son Dakika


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