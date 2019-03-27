MİT ve TSK Cemal Bayık'ın Adamını Kandil'de Vurdu

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kandil'e düzenlediği hava harekatıyla bölücü terör örgütünün tepe kadrosundaki teröristler etkisiz hale getirildi.

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kandil'e düzenlediği hava harekatıyla bölücü terör örgütünün tepe kadrosundaki teröristler etkisiz hale getirildi. MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ortak operasyonunda bölücü terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler, Kandil'e yapılan hava harekatıyla vuruldu. Operasyonda Altun ağır yaralanırken, Mikail Özdemir, Emrullah Dursun ve Ali Aktaş'ın da arasında olduğu tepe kadrodaki teröristler etkisiz hale getirildi.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Survivor'da Sabriye Atakan Yarışmacı Seçimlerinde Birbirine Girdi

Galatasaray Efsanesi Paul Dawkins Hayatını Kaybetti!

Survivor'da Yunan Takımından Afroditi, Türk Takımındaki Bir Yarışmacıdan Hoşlandığını İtiraf Etti

MİT Buldu TSK Vurdu