Son dakika: MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla PKK/KCK'nın sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu Kandil'de etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika: MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla PKK/KCK'nın sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu Kandil'de etkisiz hale getirildi

29.03.2021 12:27
Son dakika: MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla PKK/KCK'nın sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu Kandil'de etkisiz hale getirildi, System.String[]

Son dakika haberler... MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de düzenlediği operasyonda PKK/KCK'nın sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu Ömer Aydın etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de düzenlediği operasyonda PKK/KCK'nın sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu Ömer Aydın etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, 1999 yılından bu yana örgüt içerisinde faaliyet yürüten PKK/KCK'nın Irak- İran sınırında gerçekleştirdiği insan ve silah kaçakçılığı ile uyuşturucu trafiğinin sorumluları arasında yer alan "Renas Aydın" kod adlı Ömer Aydın, farklı bölgelerden intikal eden istihbarat bilgilerini analiz eden MİT tarafından adım adım takibe alındı.

PKK/KCK'nın üst düzey kadrolarını yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT birbirinden ve faaliyetlerinden tamamen habersiz "istihbarat şebekelerini" de bu operasyonda kullandı.

2 Şubat 2021'de bölgede uygun şart ve koşullar oluşunca TSK ile eş güdüm halinde gerçekleştirilen operasyonda terörist Ömer Aydın etkisiz hale getirildi.

Sözde gümrük faaliyetleriyle PKK/KCK'ya haraç toplayan terörist Aydın'ın aynı zamanda örgütün en güvendiği isimler arasında yer aldığı belirtildi.

Ömer Aydın, Aydın, Irak, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla PKK/KCK'nın sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu Kandil'de etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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