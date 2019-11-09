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'Mizanoğlu Mescidi' ibadete açıldı

6 saat önce

'Mizanoğlu Mescidi' ibadete açıldıBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hayırsever desteğiyle yaptığı restorasyonla Sultan II. Murad dönemine ait 600 yıllık mescit, ilk günkü ihtişamıyla yeniden kent siluetindeki yerini aldı.

'Mizanoğlu Mescidi' ibadete açıldı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hayırsever desteğiyle yaptığı restorasyonla Sultan II. Murad dönemine ait 600 yıllık mescit, ilk günkü ihtişamıyla yeniden kent siluetindeki yerini aldı.

Bursa'yı yaşayan canlı bir tarih şehri haline getirmek amacıyla Cumhuriyet dönemi yapılarından Osmanlı'ya, 2300 yıllık Bitinya surlarından 8500 yıllık arkeolojik bölgelere kadar her alan restorasyon çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Doğanbey Mahallesi'ndeki 600 yıllık tarihi mescidi de ilk günkü ihtişamına kavuşturdu. Hayırsever desteği ile hayata geçirilen projeyle tarihi mescit; zemininden çatısına, duvarlarından iç döşemesine kadar sil baştan aslına uygun olarak restore edildi. Cami bahçesindeki şadırvan çalışmaları da tamamlanarak, tarihi mescit Mevlid Kandili gecesinde ibadete açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşların istifadesine sunulan MizanoğluMescidi'ndeMevlidKandili'ni idrak etti. Bursa'nın tarihi ve kültürel özellikleri bakımından zengin bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Tabir yerinde ise her caddemizde, her sokağımızda tarihe şahitlik eden bir eseri görmek mümkün. Mizanoğlu Mescidi de Sultan 2. Murad döneminde, Şeyh Üveys Bin Hoca Nizamettin tarafından yaptırılan önemli bir eser. Mescidimiz büyük değil ama tarihi bir mekan. Müştemilatı ve bahçesiyle cici bir yer oldu. Bu akşam da cemaatin çok ilgi ve alakası vardı. Hocalarımızın ses ve yüreklerine sağlık. Güzel bir kandil gecesi geçirdik. Burasının bölgeye önemli bir değer katacağını düşünüyorum. Katkıları nedeniyle hayırseverimize teşekkür ediyorum. Camimiz hemşerilerimiz için hayırlı olsun" dedi.

Başkan Aktaş, konuşmasında Bursalıların MevlidKandili'ni de kutladı. "Bu akşam, Peygamberi Efendimizin dünyaya teşriflerinin seneyi devriyesi. Bu vesile ile tüm İslam Alemi'ninkandilini tebrik ediyorum" diyen Başkan Aktaş, "Cenab-ı Hak, nice kandillere eriştirsin. Peygamber Efendimizin bizlere şefaatlerini nasip etsin" diye konuştu.

Başkan Aktaş, MizanoğluMescidi'ne çok yakın bir noktada bulunan Kefensüzen Camii'nin de Aralık ayı itibariyle hizmete açılacağını açıkladı.

Yatsı namazı sonrası vatandaşlara irmik helvası ve süt ikram edildi.

'Mizanoğlu Mescidi' ibadete açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:01 Kaynak: İHA
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