90+1. dakikada Balkovec'in soldan ortasında defanstan seken top altı pas içinde Mevlüt Erdinç'in önüne düne düştü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Friedrich meşin yuvarlağı çeldi.

54. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Geraldo'nun ara pasında ceza sahası içi sağından çizgiye inen Lobjanidze, topu altı pas içindeki Alper Potuk'a gönderdi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'nun ayağına da çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

48. dakikada Borini önünde bulunan iki rakibine rağmen soldan ortasını açtı. Arka direk önünde Castro'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

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