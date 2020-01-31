MKE Ankaragücü, 15 yeni isim için imza töreni düzenledi

FATİH MERT: ÖNCELİĞİMİZ TAKIMI LİGDE TUTMAK

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Fatih Mert, "Yoğun ve titiz bir çalışma sonucu yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte bu transferlerimizi gerçekleştirdik. Yeni gelen transferlerle birlikte takımımız çok daha güçlendi. Bu takviyelerle birlikte kalan maçlarımızı alıp, takımımızı daha yukarıya taşıyacağız. Önceliğimiz takımımızı ligde tutmak. İnşallah bunu da başaracağımıza inancım tam. Yapılan bu transferler camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

- Ankara