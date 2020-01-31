MKE Ankaragücü, 15 yeni isim için imza töreni düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, 15 yeni isim için imza töreni düzenledi - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü, 15 yeni isim için imza töreni düzenledi

6 saat önce

MKE Ankaragücü, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 15 yeni futbolcu için imza töreni düzenledi.

MKE Ankaragücü, 15 yeni isim için imza töreni düzenledi, System.String[]
MKE Ankaragücü, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 15 yeni futbolcu için imza töreni düzenledi.

Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, yönetim kurulu üyeleri ile yeni transferler Gerson Rodrigues, Gelmin Rivas, Saba Lobjanidze, Konrad Michalak, Daniel Lukasik, Ricardo Friedrich, Milos Stanojevic, Orkan Çınar, Atila Turan, Fatih Tultak, Suat Kaya, Ahmet Sun, Enes Kubat, Muhammed Yasir Karabay ve Nduka Ozokwo katıldı.

FATİH MERT: ÖNCELİĞİMİZ TAKIMI LİGDE TUTMAK

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Fatih Mert, "Yoğun ve titiz bir çalışma sonucu yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte bu transferlerimizi gerçekleştirdik. Yeni gelen transferlerle birlikte takımımız çok daha güçlendi. Bu takviyelerle birlikte kalan maçlarımızı alıp, takımımızı daha yukarıya taşıyacağız. Önceliğimiz takımımızı ligde tutmak. İnşallah bunu da başaracağımıza inancım tam. Yapılan bu transferler camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.


- Ankara
MKE Ankaragücü, Fatih Mert, Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:15 Kaynak: DHA
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