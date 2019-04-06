Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Mke Ankaragücü, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

19 dakika önce

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mke Ankaragücü, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı, System.String[]
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1 saat sürdü.

Antrenmana kültür-fizik hareketleriyle başlayan sarı-lacivertli futbolcular, daha sonra top sürerek ısınma çalışmasına devam etti. 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştiren başkent ekibi, yarı sahada çift kale maç oynayarak antrenmanı sürdürdü.

Sprint çalışmasının ardından açma-germe hareketiyle antrenman sona erdi.

MKE Ankaragücü futbolcuları tam kadro yaptıkları idmanın ardından tesislerde kampa girdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:22 Kaynak: AA

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Spor
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