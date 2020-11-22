MKE Ankaragücü maçının ardından

ANKARAGÜCÜ Teknik Direktörü Fuat Çapa, kaçırdıkları penaltının kaderlerini belirlediğini söyledi. Karşılaşmaya iyi başladıklarını ifade eden Çapa, "Milli takım arasını iyi değerlendirmek istedik. İlk kez birlikte çalışacak grup oluşturduk. Yeterince şanssızlık yaşadığımızı herkes biliyor. Yediğimiz gole kadar kontrol bizdeydi. Çıkışlarımız oldu, pozisyonlarımız oldu. Basit bir gol yedik. Penaltının kaçması kötü oldu. İkinci devre orta sahaya kontrol etmek için hamleler yaptık. Dinamizm katma düşüncesiyle değişiklikler yaptık. Maalesef yaptığımız değişikliklerden istediğimiz verimi alamadık. Belki beraberliği yakalasaydık maçın gidişatı farklı olabilirdi. İşlerin iyi gitmediği belli şapkamızı önümüze koyacağız" dedi.

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise, "Çok sevinçliyiz, uzun zamandır 3 puanla tanışamadık. Bütün oyuncularımıza teşekkür ediyoruz, herkesi kutluyoruz. İyi bir oyun oynadık. Bütün 90 dakikaya yayamasak da yaptığımız işler güzeldi. Umut verici bir galibiyet. Daha iyisini yapacağız. Diğer maçlarda çok daha iyi olmak istiyoruz. Futbol şansı da bizim yanımızdaydı. Net bir galibiyet aldık" cümlelerini kullandı.