Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü'nden İki Transfer Daha

Mke Ankaragücü'nden İki Transfer Daha

1 saat önce

MKE Ankaragücü, Wolfsberger'den Dever Orgill ve Demir Grup Sivasspor'dan Aydın Karabulut'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Mke Ankaragücü'nden İki Transfer Daha, System.String[]
MKE Ankaragücü, Wolfsberger'den Dever Orgill ve Demir Grup Sivasspor'dan Aydın Karabulut'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Ankara ekibi, santrfor pozisyonunda görev alan Orgill ile 1.5 yıllık sözleşme imzalarken, kanat pozisyonunda görev yapan Aydın Karabulut ile ise sezon sonuna kadar anlaştı.

İki oyuncunun açıklamaları şu şekilde:

ORGILL: "TARAFTARININ ÇOK ATEŞLİ BİR YAPIYA SAHİP OLMASINDAN DOLAYI ANKARAGÜCÜ'NÜ TERCİH ETTİK"

"Anlaşma sağlandığı için çok mutluyum. Ankaragücü gibi benimle ilgilenen birkaç takım daha vardı. Ailem ve sevdiklerimle gelen teklifleri değerlendirdik ve taraftarının çok ateşli bir yapıya sahip olmasından dolayı Ankaragücü'nü tercih ettik. Burada başarılı olmak istiyorum."

KARABULUT: "SÖZ VERİYORUM BÜTÜN GÜCÜM İLE MÜCADELE EDECEĞİM"

"Tekrar Ankaragücü'nde olmaktan dolayı mutluyum. Açıkçası kulübümüz bir kaosun içerisindeydi. Bu kaos ortamını atlattık sayılır. Taraftarlarımız bizlere destek olsunlar. Söz veriyorum bütün gücüm ile mücadele edeceğim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:45 Kaynak: DHA

Sivasspor, Aydın Karabulut, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor
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