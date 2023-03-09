MKÜ REKTÖRÜ EREN 120 ÖĞRENCİMİZİ KAYBETTİK, HALA ULAŞAMADIKLARIMIZ VAR - Son Dakika
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MKÜ REKTÖRÜ EREN 120 ÖĞRENCİMİZİ KAYBETTİK, HALA ULAŞAMADIKLARIMIZ VAR

09.03.2023 11:02

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde büyük yıkımların olduğu ve birçok binanın ağır hasar aldığı Hatay'daki Mustafa Kemal Üniversitesi'nin (MKÜ) rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, 120 öğrencimizi kaybettik. Hala ulaşamadığımız öğrencilerimiz var dedi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde büyük yıkımların olduğu ve birçok binanın ağır hasar aldığı Hatay'daki Mustafa Kemal Üniversitesi'nin (MKÜ) rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, 120 öğrencimizi kaybettik. Hala ulaşamadığımız öğrencilerimiz var dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerde büyük yıkımların meydana geldiği Hatay'da, MKÜ'de görev yapan 40 akademisyen, hayatını kaybetti. 70 idari personelin de yaşamını yitirdiği üniversitede öğrenim gören 120 öğrencinin de yaşamını yitirdiği kaydedildi. Eğitim-öğretimin devamlılığı için bahçesine konteyner kent kurulumu yapılan üniversitede Rektör Prof. Dr. Veysel Eren, Özellikle öğrencilerimiz açısından bunlar tespit edebildiğimiz rakamlar, ileriki dönemlerde artabilir. Hala ulaşamadığımız öğrencilerimiz var diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Eren, depremde tek ayakta kalanın üniversite hastanesi olduğunu belirtirken, Deprem sabaha karşı hepimizi evlerimizde yakaladığı için aslında birçok insan evlerinin içindeydi ve evleri yıkıldığında insan kayıpları da çok fazla oldu. Yağmur çok yoğun bir şekilde yağıyordu. Biz kendi yakınlarımızın hayatta olup olmadıklarını anladıktan sonra hızlı bir şekilde üniversiteye intikal ettik. Üniversitede özellikle hastanenin ayakta kalması gerekiyordu. Bölgede çünkü tek ayakta kalan bizim hastanemizdi. Diğerleri yıkılmıştı. Elektrik, su yok. Dolayısıyla hastane hizmetlerinin devam edebilmesi için jeneratör devredeydi. Mazot temin etmek zordu. O konuda epey zorluk çektik. 4'üncü gün elektrik geldi ve ardından su temin ettiğimiz kuyuları onardık. Trafolar onarıldı ve ardından su problemini de çözdük dedi.

TEDBİR AMAÇLI HASTANE BOŞALTILDI

İlk depremlerde ayakta kalan üniversite hastanesinin 20 Şubat'a kadar hizmet verdiğini aktaran Prof. Dr. Eren, 20 Şubat'a kadar hastanemiz çok güzel bir şekilde hizmet verdi. Binlerce hastaya baktık o süreçte. Doktorlarımız gece gündüz çalıştılar. Özellikle başhekimimiz anne ve babasını kaybetmiş olmasına rağmen burada hastanenin başında sürekli tüm işleri koordine etti. 20 Şubat'taki depremle birlikte hastanemizde bazı hasarlar oluştu. Biz de tedbir amaçlı hastanemizi boşalttık ardından doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız var ve Hatay'ın sağlık hizmetlerine çok fazla ihtiyacı var. O nedenle hızlı bir şekilde bağlantılarımızı kurduk. Amerikalıların kurduğu sahra hastanesi çok kısa sürede devreye girdi. Birkaç gündür de hizmet veriyor. Orada hem sağlık hizmeti veriyoruz hem de eczane hizmeti ve diğer laboratuvar ortamını da sahra hastanesine yani açık alana çekmeye çalışıyoruz. Çalışmalar devam ediyor diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Mustafa Kemal Üniversitesi, Kahramanmaraş, Veysel Eren, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MKÜ REKTÖRÜ EREN 120 ÖĞRENCİMİZİ KAYBETTİK, HALA ULAŞAMADIKLARIMIZ VAR - Son Dakika

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