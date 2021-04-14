MKÜ Rektörü Prof. Dr. Kaya'dan Antakya Belediye Başkanı Yılmaz'a ziyaret - Son Dakika

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Rektör Kaya, ziyarette Başkan Yılmaz'a kurumlar arası iş birliğine gösterdiği hassasiyetten ve bu doğrultuda yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Başkan Yılmaz da gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.