Mo Williams, NCAA ekibi Alabama State'e başantrenör oldu

Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi takımlarından Alabama State, başantrenörlüğe Mo Williams'ı getirdi.

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