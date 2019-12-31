Mobil PTT şubesindeki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mobil PTT şubesindeki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Mobil PTT şubesindeki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

6 saat önce

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde üzerine çektiği çuvalla mobil PTT şubesini soyan şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı.

Mobil PTT şubesindeki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde üzerine çektiği çuvalla mobil PTT şubesini soyan şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Aralık günü saat 02.40 sıralarında Güneyyurt beldesindeki mobil PTT şubesinde meydana geldi. Kimliğini gizlemek için başına ve üstüne çuval giyen bir kişi, mobil şubenin gişe olarak kullanılan bölümün kapağını açtı. Şüpheli dışarıdan kasayı açmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca tırmanarak içeri girip kasadaki yaklaşık 150 lira madeni parayı alarak kaçtı. O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.?


Güneyyurt, Ermenek, Aralık, PTT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:04 Kaynak: DHA
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