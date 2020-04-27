Son Dakika › Güncel › Mobil takip projesi iyi uygulama örnekleri arasına girdi - Son Dakika
Mobil takip projesi iyi uygulama örnekleri arasına girdi
6 saat önce
DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği tarafından Alzheimer ve Demans hastalarının kaybolma vakaları ve hastaların ölüm riski ile karşı karşıya kalmamaları için başlatılan Mobil takip projesi Sağlık Bakanlığı tarafından iyi uygulama örnekleri arasına girdi.
DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği tarafından Alzheimer ve Demans hastalarının kaybolma vakaları ve hastaların ölüm riski ile karşı karşıya kalmamaları için başlatılan Mobil takip projesi Sağlık Bakanlığı tarafından iyi uygulama örnekleri arasına girdi.
Düzce Valiliği Koordinasyonunda Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasında imzalanan protokolle Alzheimer ve Demans hastaları mobil takip projesi kapsamında ilgili hastalara GPS takip sistemli konum gösteren saat verildi. Hastaların günlük hayatta yaşamış oldukları sıkıntıları ortandan kaldırmak, gezinti amaçlı evlerinden çıktıklarında geçtikleri yolu, güzergahı unuttuklarında kendilerine ulaşabilmenin hedeflendiği proje kapsamında, hasta yakınlarına mobil uygulama kuruluyor. Mobil uygulama içinde hastanın düştüğünde veya uzun süre hareketsiz kaldığında belirli bir sınırın dışına çıktığında telefonlarına gelen bildirim sayesinde hastalara ulaşabiliyorlar. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Başkanlığı'nın sağlık tesislerindeki teşvik edici, ilham verici özgün örneklerin yer aldığı Kamu Hastaneleri iyi uygulama örnekleri verimlilik ve kalite uygulamaları kapsamında Düzce'de başlatılan Alzheimer ve Demans hastalarına mobil takip projesi iyi uygulama proje örnekleri arasına girdiği açıklandı. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 02:47 Kaynak: İHA
Son Dakika Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu 64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir? Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti Nur Yerlitaş'ın son röportajı tekrar gündem oldu! Ameliyat sürecini böyle anlatmıştı Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi 3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan 65 yaş üstü ünlü isimler: Bizim için iyi olacak Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor Türkücü İsmail Türüt'ten salgın yorumu: Başımızda CHP olsaydı milletin yarısı ölürdü Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans etmesiyle duygusal anlar yaşadı