Son dakika... MODACI BARBAROS ŞANSAL 3 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANDIĞI DAVADA HAKİM KARŞISINA ÇIKTI - Son Dakika

Jiyan ALPAN İstanbul, DHA

Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama suçundan bugün yargılandığı davada 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan modacı Barbaros Şansal, 2019 yılında verdiği bir röportaja ilişkin yargılandığı dava nedeniyle hakim karşısına çıktı. 3 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Barbaros Şansal, Benim Türk milletini, devletini, cumhuriyetini ve organları aşağıladığıma yönelik ne yazılı ne sözlü ne de görsel somut bir delil yoktur diyerek beraatini talep etti.

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Barbaros Şansal avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

Kimlik tespitinde emekli terzi olduğunu belirten ve aylık gelirinin 2 bin 380 lira olduğunu söyleyen Şansal, sözkonusu internet sitesine herhangi bir beyanda bulunmadığını söyledi. Şansal, 31 Aralık 2017 gecesi çekmiş olduğu bir videonun yaklaşık bir saat 45 dakika sonra Reina katliamı hadisesi sonucu birtakım yayın organları ve kişiler tarafından son derece acımasız eleştirilere maruz kaldığını belirterek Hatta videom ile söz konusu olayı benim düzenlediğim yönünde ithamlarda bulundular dedi.

NE YAZILI NE SÖZLÜ NE DE GÖRSEL SOMUT BİR DELİL YOKTUR

Söz konusu haber sitesinin gazetecisi olduğunu bildiği Seran Vreskanla ile 31 Aralık 2017 sonrasında maruz kaldığı haksızlıkları sohbet şeklinde paylaştığını da belirten Şansal, Malumunuz olduğu üzere birtakım gazeteciler ve editörleri yapılan sohbetleri kimin zaman içerisinden birtakım kelimeleri çekerek kendilerince çarpıcı olması için manşet, ara başlıklar yaparlar, bu olay da tamamen buna ilişkindir. Ben Türk milletini, devletini, cumhuriyetini ve organlarını aşağılayıcı yorumlarda bulunmadım. Her nasılsa sohbet içeriği değiştirilerek başlık yapılmıştır. Kaldı ki, benim Türk milletini, devletini, cumhuriyetini ve organları aşağılamaya yönelik, ne yazılı, ne sözlü, ne de görsel somut bir delil yoktur. Beraatimi talep ederim dedi.

TANIK DİNLENECEK

Mahkeme, iddia edilen röportaja ilişkin olarak genel yayın yönetmeni ve sanık savunmasından geçen Seran Vreskala'nın açık kimlik ve adres bilgilerinin araştırılmasına ve tespit olunması halinde tanık sıfatıyla duruşmaya çağrılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İddianamede, sanık Barbaros Şansal'ın, bir haber sitesinde yapmış olduğu röportaj ile Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve devletin yarı organlarını alenen aşağılama suçunu işlediği öne sürüldü. İddianamede sanık Şansal'ın, röportaj verdiği, alınan ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, şakacı bir insan olduğunu, şakalarının yanlış anlaşılmaya sebep olarak hem emniyet birimlerini, hem de hukukun rahatsız ettiği için üzgün olduğunu belirttiği yer aldı. Şansal'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve devletin yarı organlarını alenen aşağılama suçundan 7 ay 15 günden 3 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.