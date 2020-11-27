Modacıdan kombin yapmakta zorlanan kadınlara tavsiyeler - Son Dakika

Modacıdan kombin yapmakta zorlanan kadınlara tavsiyeler

27.11.2020 11:37
Modacıdan kombin yapmakta zorlanan kadınlara tavsiyeler, System.String[]

Modacı Abdulselam Dalmış, kombin yapmakta zorlanan kadınların işine yarayacak tavsiyelerde bulundu.

Modacı Abdulselam Dalmış, kombin yapmakta zorlanan kadınların işine yarayacak tavsiyelerde bulundu.

Merkezi İstanbul'da bulunan ve Türkiye'de birçok televizyon dizisi, ünlü sanatçı ve model tarafından tercih edilen Rimena Giyim'in modacısı Abdulselam Dalmış, kombin yapmakta zorlanan kadınlara tavsiyelerde bulundu. Kadınların giyim alışverişi yapmayı çok sevdiğini kaydeden Dalmış, "Ancak, dolabınızda bulunan kıyafetlerin fazla olması bazı noktalarda size zorluk çıkarabilir. Bu yüzden uygun kombin yapma sürecinde ilk olarak dolabınızda bulunan fazla kıyafetleri çıkarmalısınız. Dolabınız düzenli olduğu takdirde kıyafet seçimi yapmanız ve giyinmeniz çok daha kolay olacaktır. Kadınların özel günler için kıyafet seçmesi bir hayli zordur. Bu noktada işinizi kolaylaştırmak sizin elinizde. Herhangi bir davet için elbise arayışına girdiyseniz alışverişe gitmeden önce saçınız ve makyajınız yapılı olmalı. Bunun yanı sıra, davette giyeceğiniz ayakkabı da yanınızda olmalı. Bu sayede davet elbisesi seçiminiz çok daha kolay olacaktır. Renkli bir kişiliğiniz varsa kıyafet seçimini daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Bu noktada eğlenceli aksesuarlar kullanmalısınız. Elbisenizin üstüne ona uygun bir kolye takabilirsiniz. Ayrıca, şık küpe tercih ederek geceye hazır olabilirsiniz. Bir başka deyişle aksesuar seçiminiz zannettiğinizden daha önemli" dedi.

"Dekolteli kıyafet seçerken dikkatli olunmalı"

Kadınların dekolteli kıyafet seçerken dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Dalmış, "Cildinizin tek bir bölgesinin gözükmesini sağlayan kıyafetlerin en doğru tercih olduğunu ifade edebiliriz. Göğüs dekolteli bir elbise giyiyorsanız altına mini etek giymeniz kötü bir tercih olacaktır. Vücut tipinize uygun kıyafetler seçmeniz bu işin püf noktası. Giyeceğiniz kıyafete karar vermeden önce o kıyafeti vücudunuzun üzerinde düşünmelisiniz. Vücut tipinizi anlamalı ve ona uygun seçimler yapmalısınız. V yakalı üstler giydiğiniz takdirde gövdeniz normalden daha uzun gözükecektir. Vücut tipi konusundaki örnekler çoğaltılabilir. Daha önce de söylediğimiz gibi elbise ile aksesuar arasındaki uyum çok önemli. Nötr renklere sahip bir elbiseniz varsa daha canlı aksesuarlar tercih etmelisiniz" diye konuştu. - İSTANBUL

Modacıdan kombin yapmakta zorlanan kadınlara tavsiyeler

İstanbul, Sanatçı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Modacıdan kombin yapmakta zorlanan kadınlara tavsiyeler - Son Dakika


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