Son Dakika Haberleri: Mogadişu'da Patlama: Çok Yaralı Var

Mogadişu'da Patlama: Çok Yaralı Var

47 dakika önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da devlet tiyatrosu yakınlarında patlama meydana geldi.

Mogadişu'da Patlama: Çok Yaralı Var, System.String[]
Somali'nin başkenti Mogadişu'da devlet tiyatrosu yakınlarında patlama meydana geldi. Çok sayıda yaralının olduğu belirtiliyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:01 Kaynak: İHA

Somali, Mogadişu, Güncel
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