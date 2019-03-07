Mogadişu'da Patlama: Çok Yaralı Var
47 dakika önce
Somali'nin başkenti Mogadişu'da devlet tiyatrosu yakınlarında patlama meydana geldi.
Somali
'nin başkenti Mogadişu
'da devlet tiyatrosu yakınlarında patlama meydana geldi. Çok sayıda yaralının olduğu belirtiliyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:01 Kaynak: İHA
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