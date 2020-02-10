Mogan Gölü'nün çevre düzenleme projesinin koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mogan Gölü'nün çevre düzenleme projesinin koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika

Mogan Gölü'nün çevre düzenleme projesinin koordinasyon toplantısı yapıldı

6 saat önce

Mogan Gölü Rehabilitasyon ve Rekreasyon Alanı Çevre Düzenlemesi Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi'nin koordinasyon toplantısı yapıldı.

Mogan Gölü Rehabilitasyon ve Rekreasyon Alanı Çevre Düzenlemesi Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi'nin koordinasyon toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kolçak, İLBANK, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gölbaşı Belediyesi yetkilileri katıldı.

Toplantıda, projede yürüyüş ve bisiklet yolu Projesi'nin geçeceği güzergahların belirlendi. Projenin Millet Bahçesi'ne, ardından Eymir Gölü'ne, oradan Kanal Ankara Projesi'ne bağlanacağı belirtildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaptığı açıklamada, "Bisiklet yolu projesi ile ilgili geçen hafta birinci etap çalışmasının temel atma törenini yapmıştık. Bugün gölün tamamının etrafı ile ilgili bir koordinasyon toplantısı yaptık. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum talimat vermişti bugün hayata geçirdik. Allah izin verirse koordinatları ve güzergahı belirledik. Bu yılın sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz. İnşallah bu yılın sonunda Gölbaşı halkı bisiklet yoluna kavuşacak." dedi.

Projenin Gölbaşı turizmine katkı sağlayacağını belirten Şimşek, şöyle devam etti:

"İnşallah bu projenin hem öğrencileri hem de turistleri Gölbaşı'na bağlayacağını düşünüyorum. Millet Bahçesi'nin yapılması da turizme çok büyük bir etki yapacaktır. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Gölbaşı'na yapılacak proje ödül almış bir projedir. Bisiklet yolu projemiz de Millet Bahçesi projesi ile birleşiyor. Projeler tamamlandıktan sonra Gölbaşı mükemmel bir ilçe konumuna gelecek."

Gölbaşı'nda yapılacak tramvay çalışması hakkında da bilgi veren Şimşek, "Çalışmalarımız başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesiyle tramvay ile ilgili görüşmelerimizi yaptık. Orası hazır. Ankara Büyükşehir Belediyesine gerekli yazışmalarımızı yaptık. Oradan gerekli izinleri aldıktan sonra projemiz ihaleye çıkacak. Onu da bu yılın sonunda bitirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Mogan Gölü'nün çevre düzenleme projesinin koordinasyon toplantısı yapıldı

Millet Bahçeleri, Mogan Gölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar yağışı eğitimi olumsuz etkiledi! 6 ilde okullar tatil edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İdlib toplantısı yapıldı Merter'de İBB ile Güngören Belediyesi'ni karşı karşıya getiren büfe kaldırıldı Öfkeli taksici dehşet saçtı! Oto tamircisi ve 2 çalışanı aracıyla ezdi

Son Dakika Haberleri
00:31 Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz ile birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması dikkat çekti
00:09 Mucize Doktor'un 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nazlı'nın aşk itirafı Ali Vefa'yı heyecanlandırıyor
23:48 Genç şarkıcı Serel Yeleli, klip çekimini koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 02:24:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mogan Gölü'nün çevre düzenleme projesinin koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]