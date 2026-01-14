Moldova Cumhurbaşkanı Sandu'dan Romanya ile Birleşme Açıklaması - Son Dakika
Moldova Cumhurbaşkanı Sandu'dan Romanya ile Birleşme Açıklaması

14.01.2026 20:22
Cumhurbaşkanı Sandu, referandumda Romanya ile birleşme yönünde oy kullanacağını açıkladı.

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, olası bir referandumda ülkesinin Romanya ile birleşmesi için oy kullanacağını söyledi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Sandu, "The Rest Is Politics: Leading" isimli YouTube kanalına konuştu.

Cumhurbaşkanı Sandu, ülkesindeki kırılgan demokrasiyi Rusya'nın baskısına karşı koruma amacıyla olası bir referandumda Moldova'nın komşusu Romanya ile birleşmesi yönünde oy kullanacağını bildirdi.

Sandu, Moldova gibi küçük bir ülkenin, demokratik ve egemen bir devlet olarak ayakta kalması ve Rusya'ya karşı direnmesinin daha zor hale geldiğini söyledi.

Vatandaşlarının çoğunun kendisiyle aynı görüşü savunmadığı değerlendirmesini yapan Sandu, bu nedenle Kişinev'in Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonunun daha gerçekçi bir hedef olduğunu bildirdi.

Moldova'nın komşusu Romanya, halihazırda AB ve NATO üyesi. Kişinev yönetimi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından beri Ukrayna'ya destek veriyor.

Mart 2022'de ülkesinin AB'ye katılımı için başvuruda bulunan Moldova'ya aday ülke statüsü verilmişti. Böylece AB ile Moldova arasında geçen yıl üyelik müzakereleri başlamıştı.

AB'ye 2030'a kadar üye olmayı hedefleyen Moldova'da 2024'te AB'ye katılım referandumu düzenlenmişti. AB'ye katılım amacıyla Anayasa'da değişiklik yapılmasına, vatandaşların yüzde 50,31'i "evet", yüzde 49,69'u ise "hayır" cevabı vermişti.

Ülkedeki son seçimler

Sandu, Kasım 2024'te yapılan seçimlerin ikinci turunda yüzde 55,33 oy oranıyla zafer elde ederek ikinci kez cumhurbaşkanı seçilmişti.

Batı yanlısı politikalarıyla bilinen ve Moldova'nın ilk kadın cumhurbaşkanı olan Sandu'nun rakibi Rusya yanlısı Moldova Sosyalistler Partisi (PSRM) adayı Gagauz Türkü Aleksandr Stoyanoglo, oyların yüzde 44,67'sini alabilmişti.

Kaynak: AA

