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Moldova'da erken parlamento seçimi başladı - Son Dakika

Moldova'da erken parlamento seçimi başladı

11.07.2021 07:11
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Moldova'da erken parlamento seçiminde halk oy kullanmaya başladı.

Moldova'da erken parlamento seçiminde halk oy kullanmaya başladı.

Yurt dışında yaşayanlar da dahil yaklaşık 3 milyon 282 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 36 bölgede ve yurt dışındaki büyükelçiliklerde yerel saatle 07.00 itibarıyla sandıklar açıldı.

Parlamento seçimi için 150'si yurt dışında, 41'i de Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" bölgesinde, toplam 2 bin 150 sandık kuruldu.

Yaklaşık 2 bin 400 yerel ve 600'dan fazla yabancı gözlemcinin takip ettiği seçimde, sandıklar yerel saatle 21.00'de kapanacak.

Seçmenlerden en az üçte birinin oylamaya katılması halinde parlamento seçimi geçerli kabul edilecek.

Seçime 20 parti, 2 blok ve 1 bağımsız aday katılıyor

Moldova'da parlamentodaki 101 sandalye için 20 siyasi parti, Sosyalist Parti ile Komünist Partisinden oluşan siyasi blok (BECS), Bizim Parti ve Vatan Partisinin oluşturduğu "Renato Usatiy" bloku ve 1 bağımsız aday yarışıyor.

Ülkedeki Seçim Kanunu'na göre, meclise girmek için siyasi partilerin yüzde 5, partilerden oluşan blokların yüzde 7 ve bağımsız adayların yüzde 2 oy alması gerekiyor.

Moldova'da erken parlamento seçimine giden yol

Maya Sandu'nun İgor Dodon'a karşı geçen yıl cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının ardından, Başbakan İon Chicu istifa etme kararı almıştı.

Sandu da Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Aureliu Ciocoi'yu geçici başbakan olarak 31 Aralık 2020'de atamıştı.

Cumhurbaşkanı Sandu, başbakan adayı için Natalya Gavrilitsa'yı önermiş ancak Gavrilitsa 11 Şubat'ta parlamentoda güvenoyu alamamıştı.

Sandu, başbakan koltuğu için ikinci bir adayı önerse de bu konu 25 Mart'ta yapılan parlamento toplantısında milletvekillerinin sayısının yeterli olmaması nedeniyle çözülememişti.

Bunun üzerine Sandu, parlamentonun feshedilmesi konusunda gerekli şartların oluşup oluşmadığının tespit edilmesi için Moldova Anayasa Mahkemesine 29 Mart'ta başvuruda bulunmuştu. Mahkeme de Sandu'nun parlamentoyu feshetmesi için uygun şartların oluştuğuna hükmetmişti.

Cumhurbaşkanı Maya Sandu, parlamentoyu feshederek 11 Temmuz'da erken parlamento seçiminin yapılacağını 28 Nisan'da duyurmuştu.

Transdinyester, Parlamento, Başbakan, Moldova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Moldova'da erken parlamento seçimi başladı - Son Dakika


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