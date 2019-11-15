Mon Laferte: Şilili şarkıcıdan Latin Grammy Ödülleri'nde kırmızı halıda üstsüz protesto

Şilili şarkıcı Mon Laferte, ABD'deki Latin Grammy Ödülleri Töreni'nde ülkesindeki olayları protesto etmek için üzerine "Şili'de işkence yapıyorlar, tecavüz ediyorlar ve cinayet işliyorlar" yazdı ve kırmızı halıda yürürken göğüslerini açtı.

Şili'de, metro bileti fiyatlarına zam yapılmasıyla başlayan ve daha sonra hükümet karşıtı eylemlere dönüşen protestolar bir aydır sürüyor.

Eylemlerde en az 20 kişi öldü, 1000 kişi de yaralandı.

Mon Lefarte ise En İyi Alternatif Albüm Ödülü'nü aldığı sırada da, Şilili yazar La Chingera'nın bir şiirini okudu ve "Şili, senin acın canımı yakıyor" dedi.

Şili'deki Bağmsız İnsan Hakları Enstitüsü, ülkede 179 vakayı mahkemeye taşımıştı. Bunlar arasında askeri polis hakkında cinayet, cinsel şiddet ve işkence iddiaları var.

Göstericiler, Şili hükümetinden daha geniş sosyal reformlar yapılmasını talep eiyor.

Hükümet, ülkenin diktatörlük yıllarından kalma anayasasını değiştirmek için bir referandum yapılacağını ve muhalefetle anlaştığını duyurdu. Anayasının değiştirilmesi, göstericilerin başlıca taleplerinden biriydi.

'Nikaragua özgürlük için savaşmaya devam ediyor'

Latin Grammy Ödüleri'nde, Latin Amerika ülkelerindeki siyasi gelişmeleri gündeme getiren tek sanatçı Mon Lafarte değildi.

Nikaragualı şarkıcı Luis Enrique de ödül konuşmasında "Nikaragua hala savaşta. Nikaragua özgürlük için savaşmaya devam ediyor." dedi.

Porto Rikolu rapçi Residente de ödülünü "eşitliğe" adadı.