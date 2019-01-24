Son Dakika Haberleri: Monaco'da Henry'nin Yetkileri Askıya Alındı

Monaco'da Henry'nin Yetkileri Askıya Alındı

30 dakika önce

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Monaco'da teknik direktör Thierry Henry'nin yetkilerinin askıya alındığı duyuruldu.

Monaco'da Henry'nin Yetkileri Askıya Alındı, System.String[]
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Monaco'da teknik direktör Thierry Henry'nin yetkilerinin askıya alındığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle Henry'nin takım üzerindeki yetkilerinin askıya alındığı, hakkındaki son kararın daha sonra verileceği ifade edildi.

Monaco'da teknik direktörlük görevine ise yardımcı antrenörlüğe geçen ay getirilen eski Fransız futbolcu Franck Passi atandı.

Monaco, son lig maçında konuk ettiği Strasbourg'a 5-1 mağlup olurken, Fransa Kupası'nda ise ağırladığı Metz'e 3-1 yenilerek son 32 turunda elenmişti.

Henry yönetiminde son 5 lig maçında sadece 2 puan toplayabilen Monaco, 21. hafta itibarıyla 15 puanla 19. sırada yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:09 Kaynak: AA

Futbol, Thierry Henry, Fransa, Spor
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