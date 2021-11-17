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SPOR Montella: Umarım Türkiye ile İtalya aynı gruba denk gelmez - Son Dakika

SPOR Montella: Umarım Türkiye ile İtalya aynı gruba denk gelmez

17.11.2021 17:36

SPOR Montella: Umarım Türkiye ile İtalya aynı gruba denk gelmezCan ÇELİK- Yusuf KANTARLI / ADANA (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile İtalya'nın Dünya Kupası Elemeleri Play-Off mücadelelerinde olası...

SPOR Montella: Umarım Türkiye ile İtalya aynı gruba denk gelmez

Can ÇELİK- Yusuf KANTARLI/ ADANA (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile İtalya'nın Dünya Kupası Elemeleri Play-Off mücadelelerinde olası eşleşme durumuna karşı, 'Ben İtalyanım. Gönlüm ülkemden yana. Fakat umarım Türkiye ile aynı gruba denk gelmeyiz' dedi.

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu oynayacakları Altay maçının hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli takım arasının ardından milli görevde olan futbolcuların da dönmesiyle tam kadro olarak çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden İtalyan hoca, dinlenme fırsatı bulduklarını ve tamamen maça odaklandıklarını kaydetti. Maça olan yaklaşımlarının çok önemli olduğunu dile getiren Montella, güzel bir karşılaşma beklediğini söyledi.

"MANCINI, ÜST DÜZEY BİR HOCA"

Dünya Kupası Elemeleri hakkında konuşan Montella, İtalya Milli Takımı'nın performansına da değindi. İtalya'nın Dünya Kupası'na gideceğine inandığını kaydeden Montella, 'İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Mancini çok üst düzey bir hoca. Eminim ki bizi Dünya Kupası'na götürecek. Ben İtalyanım. Gönlüm ülkemden yana. Fakat umarım Türkiye ile aynı gruba denk gelmeyiz' dedi. Altay karşılaşması için de konuşan Montella, 'İlk 7 maçta 5 galibiyet aldılar. Son 5 maçtır ise kazanamıyorlar. Böyle rakipler bu tarz periyotlardan sonra kazanmak isteyecektir. Aslında bizim için de avantaj olabilir. Kazanmak istedikleri için dengelerini bozabilirler. O yüzden bizim kendi hazırlığımızı yaparak oraya gitmemiz gerekiyor' diye konuştu.

BELHANDA: SOSYAL MEDYADAN GELEN ELEŞTİRİLERE CEVAP VERSEM ÇILDIRIRIM

Sakatlıktan yeni kurtulan takımın 10 numaralı futbolcusu Younes Belhanda ise sakatlıktan kurtulduğu ve taraftarla kavuşacağı için çok mutlu olduğunu belirtti. Sahanın dışında olmayı hiç sevmediğini kaydeden yıldız futbolcu, 'Sahanın dışında olmak beni çıldırtıyor. Sahada olmayı istiyorum. Arkadaşlarım, taraftarlar beni özledi biliyorum. Ben de onları özledim. Bu benim işim ve keyif alıyorum. Bunun yanı sıra sosyal medyadan beni eleştirenlere cevap vermeye kalksam çıldıracağımı düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

VARGAS: BURADA KALMAK İSTERİM

Takımın performansıyla öne çıkan futbolcularından Matias Vargas ise sözleşmesinin bitmesinin ardından takımda kalıp kalmayacağına yönelik gelen soruya, 'Benim tek hedefim önümüzdeki maçı kazanmak. Her hafta adım adım ilerleyerek gidiyorum. Çok sevdiğim bir yerdeyim. Burada olmam mutluluk veriyor. Adana Demirspor taraftarı, Arjantin taraftar topluluklarına çok benziyor. Uzun bir süre biz seyircisiz oynadık. Seyircili maçlar başladığında onların tutkuları beni çok mutlu etti. Fırsat oluşursa kalmak isterim' yanıtını verdi.

SPOR Montella: Umarım Türkiye ile İtalya aynı gruba denk gelmez
SPOR Montella: Umarım Türkiye ile İtalya aynı gruba denk gelmez
SPOR Montella: Umarım Türkiye ile İtalya aynı gruba denk gelmez
SPOR Montella: Umarım Türkiye ile İtalya aynı gruba denk gelmez
SPOR Montella: Umarım Türkiye ile İtalya aynı gruba denk gelmez
SPOR Montella: Umarım Türkiye ile İtalya aynı gruba denk gelmez
SPOR Montella: Umarım Türkiye ile İtalya aynı gruba denk gelmez
SPOR Montella: Umarım Türkiye ile İtalya aynı gruba denk gelmez
SPOR Montella: Umarım Türkiye ile İtalya aynı gruba denk gelmez

Dünya Kupası, Türkiye, İtalya, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Montella: Umarım Türkiye ile İtalya aynı gruba denk gelmez - Son Dakika


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