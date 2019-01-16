Son Dakika Haberleri: Moser Nature Watch: Doğa İçin Vaktin Daraldığını Hatırlatan Çevre Dostu Saat

Moser Nature Watch: Doğa İçin Vaktin Daraldığını Hatırlatan Çevre Dostu Saat

1 saat önce

Küresel ısınmayla mücadelede zaman daralıyor, çevre kirliliği her saniye artıyor, doğanın insanoğluna sunduğu kaynaklar tükeniyor.

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Küresel ısınmayla mücadelede zaman daralıyor, çevre kirliliği her saniye artıyor, doğanın insanoğluna sunduğu kaynaklar tükeniyor...

Çevreyi saran tehlikeleri en aza indirmek için vaktin ne kadar önemli olduğunu hatırlatan bir kol saati İsviçre'deki Cenevre Saat Fuar'ında tanıtıldı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:43 

Cenevre, İsviçre, Dünya
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