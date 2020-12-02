(MOSKOVA)- Avrasya'nın En Aktif Yanardağı Tekrar Harekete Geçti - Son Dakika

- Avrasya'nın en aktif yanardağı tekrar harekete geçti

MOSKOVA - Avrasya'nın en aktif yanardağı olarak bilinen Rusya'daki Klyuchevskaya Sopka Dağı, 1 yıl aradan sonra tekrar lav püskürtmeye başladı.

Rusya'nın Kamçatka Yarımadasında bulunan ve hem Rusya'nın hem de Avrasya'nın en aktif yanardağı olma özelliğini taşıyan Klyuchevskaya Sopka'da 1 yıl aradan sonra volkanik patlamalar meydana geldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, yanardağın 7 kilometre yüksekliğinde kül fırlattığını duyurdu. Bakanlık, havadan çekilen görüntülerden yola çıkarak kül bulutlarının yanardağın kuzeybatısına doğru 45 kilometre boyunca dağıldığını tespit ettiklerini bildirdi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bölgedeki havacılık faaliyetlerine ilişkin olarak ise havacılık literatüründe 'tehlikeli durum' olarak bilinen 'turuncu alarm' mesajı yayınlayarak, Kamçatka bölgesinde hava trafiğini durdurdu.

Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Şube Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü ise patlamaların şu anda herhangi bir risk teşkil etmediğini belirtti.

Son volkanik patlamalarla birlikte Klyuchevskaya Sopka Yanardağı son 5 yıl içinde üçüncü kez harekete geçmiş oldu. Yanardağ en son geçtiğimiz yıl harekete geçtiğinde Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Şube Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, yanardağın şu an için bir tehlike oluşturmadığını açıklamıştı. Klyuchevskaya Sopka Yanardağı 4 yıl önce harekete geçtiğinde de bir süre lav püskürttükten sonra yine volkanik hareketlenme sona ermiş, yanardağ "sönmüş" olarak sınıflandırılmıştı.

Klyuchevskaya Sopka volkanik yanardağının yüksekliği 4 bin 750 metre, çapı ise 700 metre olarak biliniyor.