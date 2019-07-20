Motherless Brooklyn Filmi

Jonathan Lethem’in polisiye romanından uyarlanacak olan “Motherless Brooklyn”, Tourette sendromundan muzdarip dedektif Lionel Essrog’u (Edward Norton
) anlatıyor. Filmde Essrog, cinayete kurban giden akıl hocasının katilini bulmaya çalışıyor. Yönetmen:
Edward NortonSenaryo:
Edward Norton, Jonathan LethemOyuncular: Bruce Willis
, Edward Norton, Leslie Mann
, Willem Dafoe, Ethan Suplee, Gugu Mbatha-Raw, Bobby Cannavale
, Michael Kenneth Williams
, Alec Baldwin
, Fisher Stevens, Dallas Roberts
, Cherry Jones
, Josh Pais
, Robert Wisdom
, Joseph Siravo, Courtney Gonzalez, Doris McCarthy, Jake Cerny, Radu Spinghel, Ezra Barnes, Stephen Adly Guirgis
, Olli Haaskivi, Leonys Delossantos, Deborah
Unger, DeShawn White, Candace Smith
, Erica Sweany, Blaise Corrigan, Migs Govea, Peter Gray LewisFilmin Türü:
SuçOrijinal Adı:
Motherless BrooklynYapımcı Firma:
Class 5 FilmsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma: Warner Bros
TurkeyVizyon Tarihi:
08.11.2019Motherless Brooklyn Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.