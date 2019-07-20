Son Dakika Haberleri: Motherless Brooklyn Filmi
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Motherless Brooklyn Filmi

55 dakika önce

Motherless Brooklyn filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Motherless Brooklyn filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Jonathan Lethem’in polisiye romanından uyarlanacak olan “Motherless Brooklyn”, Tourette sendromundan muzdarip dedektif Lionel Essrog’u (Edward Norton) anlatıyor. Filmde Essrog, cinayete kurban giden akıl hocasının katilini bulmaya çalışıyor.


Yönetmen: Edward Norton
Senaryo: Edward Norton, Jonathan Lethem
Oyuncular: Bruce Willis, Edward Norton, Leslie Mann, Willem Dafoe, Ethan Suplee, Gugu Mbatha-Raw, Bobby Cannavale, Michael Kenneth Williams, Alec Baldwin, Fisher Stevens, Dallas Roberts, Cherry Jones, Josh Pais, Robert Wisdom, Joseph Siravo, Courtney Gonzalez, Doris McCarthy, Jake Cerny, Radu Spinghel, Ezra Barnes, Stephen Adly Guirgis , Olli Haaskivi, Leonys Delossantos, Deborah Unger, DeShawn White, Candace Smith, Erica Sweany, Blaise Corrigan, Migs Govea, Peter Gray Lewis
Filmin Türü: Suç
Orijinal Adı: Motherless Brooklyn
Yapımcı Firma: Class 5 Films
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 08.11.2019

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Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com
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