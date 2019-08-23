Son Dakika Haberleri: MotoGP'de sıradaki durak Büyük Britanya
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MotoGP'de sıradaki durak Büyük Britanya

37 dakika önce

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 12. yarışı, Büyük Britanya'nın ev sahipliğinde 25 Ağustos Pazar günü düzenlenecek.

MotoGP'de sıradaki durak Büyük Britanya, System.String[]

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 12. yarışı, Büyük Britanya'nın ev sahipliğinde 25 Ağustos Pazar günü düzenlenecek.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 12. ayağı, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 20 tur üzerinden yapılacak.

Sıralama turlarının yarın TSİ 16.10'da başlayacağı yarışın startı, 25 Ağustos Pazar günü TSİ 15.00'te verilecek.

Geride kalan 11 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:

1- Marc Marquez (İspanya): 230 puan

2- Andrea Dovizioso (İtalya): 172

3- Danilo Petrucci (İtalya): 136

4- Alex Rins (İspanya): 124

5- Valentino Rossi (İtalya): 103

Büyük Britanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:44 Kaynak: AA
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