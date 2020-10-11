MotoGP Fransa Grand Prix'sini Petrucci kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı Fransa Grand Prix'sini, Ducati takımının İtalyan pilotu Danilo Petrucci kazandı.

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