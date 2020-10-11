MotoGP Fransa Grand Prix'sini Petrucci kazandı - Son Dakika

MotoGP Fransa Grand Prix'sini Petrucci kazandı

11.10.2020 15:19
MotoGP Fransa Grand Prix'sini Petrucci kazandı, System.String[]

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı Fransa Grand Prix'sini, Ducati takımının İtalyan pilotu Danilo Petrucci kazandı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı Fransa Grand Prix'sini, Ducati takımının İtalyan pilotu Danilo Petrucci kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 9. mücadelesi, Fransa'nın Le Mans kentindeki Bugatti Pisti'nde yapıldı. Yarışın startı yağmur nedeniyle 5 dakika gecikmeli verildi ve tur sayısı 26'ya düşürüldü.

Danilo Petrucci, 3. sıradan başladığı yarışı kazanarak sezonun ilk, kariyerinin 2. galibiyetini elde etti. Petrucci, bu sezon yarış birinciliği elde eden 7. farklı sürücü oldu.

Bitiş çizgisini liderden 1.2 saniye sonra geçen Repsol Honda'dan Alex Marquez 2'nci, Petrucci'nin 1.7 saniye gerisindeki Red Bull KTM pilotu Pol Espargaro ise 3. sırayı aldı.

Sezonun 10. yarışı Aragon Grand Prix'si 18 Ekim'de koşulacak.

Pilotlar klasmanı

1. Fabio Quartararo (Fransa): 115 puan

2. Joan Mir (İspanya): 105

3. Andrea Dovizioso (İtalya): 97

4. Maverick Vinales (İspanya): 96

5. Takaaki Nakagami (Japonya): 81

MotoGP Dünya Şampiyonası, Fransa Grand Prix, Danilo Petrucci, Fransa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor MotoGP Fransa Grand Prix'sini Petrucci kazandı - Son Dakika Spor

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