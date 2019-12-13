Motor kaputuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Motor kaputuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Motor kaputuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

6 saat önce

Isparta'da, park halindeki kamyonetin motoruna sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Motor kaputuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]

Isparta'da, park halindeki kamyonetin motoruna sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Isparta İl Özel İdare Müdürlüğü'nün bahçesinde park halindeki kamyonetin motor bölümünden kedi sesi gelmesi üzerine, çevredekiler sürücüyü uyardı. Motor kaputunu açınca kediyi fark eden sürücü, kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Ekipler, uzun çalışmalar sonucu kedi sıkıştığı yerden çıkardı. Ayağından yaralanan kedi, tedavisi yapılmak için Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Isparta, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:34 Kaynak: DHA
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