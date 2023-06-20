Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Gece yarısı motorine 1 lira 64 kuruş zam gelirken, fiyat artışı pompaya da yansıdı. Zamla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23 lira 87 kuruş, Ankara'da 24 lira 29 kuruş ve İzmir'de ise 24 lira 40 kuruşa yükseldi.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.
Son Dakika › Güncel › Bayram öncesi kontak kapattıracak artış! Motorine 1 lira 64 kuruş zam geldi - Son Dakika