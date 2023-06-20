Bayram öncesi kontak kapattıracak artış! Motorine 1 lira 64 kuruş zam geldi - Son Dakika
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Bayram öncesi kontak kapattıracak artış! Motorine 1 lira 64 kuruş zam geldi

20.06.2023 09:37

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte motorin fiyatlarına gece yarısı 1 lira 64 kuruş zam geldi. İstanbul'da motorin fiyatı 24 liraya yaklaşırken, Ankara'da 24 lira 29 kuruş ve İzmir'de 24 lira 40 kuruş oldu. Akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak hesaplanıyor. EPGİS, EPDK'nın suç duyurusu sonrası fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİN İSTANBUL'DA 24 LİRAYA YAKLAŞTI

Gece yarısı motorine 1 lira 64 kuruş zam gelirken, fiyat artışı pompaya da yansıdı. Zamla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23 lira 87 kuruş, Ankara'da 24 lira 29 kuruş ve İzmir'de ise 24 lira 40 kuruşa yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

YORUMLAR (6)
  • Suleyman özdemir: Azz düz 30 baglasaydınız .Ne oldu bu gabarda petrol çıkmıştı direk depoya koyup kullanılacak vaziyetteydi .Petrol çıktıkça petrolün fiyatı artıyo . Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
  • Erhan Yılmaz: Suleyman bir kere Türk olmayı dene istersen 0 3 Yayından Kaldır
  • alos : 10 LİRALIK DAHA ARTIŞ OLURSA 55 LİRALIK ALACAĞIM. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Bayram öncesi kontak kapattıracak artış! Motorine 1 lira 64 kuruş zam geldi - Son Dakika
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