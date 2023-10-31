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Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine koruma gözlüğü zorunluluğu - Son Dakika

Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine koruma gözlüğü zorunluluğu

Son Güncelleme: 31.10.2023 12:47

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yapılan değişiklikle, motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine kaskın yanına gözü dış tesirlere karşı koruyacak, görüşe engel olmayacak, normal görüşü bozmayacak renkli veya renksiz koruma gözlüğü takma şartı getirildi. Kaskında koruma gözlüğü olanlar ise bu zorunluluktan muaf tutulacak.

Motorlu bisiklet, motosiklet, elektrikli bisiklet sürücülerinde zorunlu olan kaskın yanına gözü dış tesirlere karşı koruyacak, görüşe engel olmayacak, normal görüşü bozmayacak renkli veya renksiz koruma gözlüğü takma şartı getirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle trafikte yeni önlemler alındı. Konu hakkında Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle trafikte yeni önlemler alındı. Motosiklet, bisiklet motorlu bisiklet ve elektrikli skuter kullananlar ise; gece saatlerinde reflektör olan giysiler giyecek. Buna göre motorlu bisiklet, motosiklet, elektrikli bisiklet sürücülerinde zorunlu olan kaskın yanına gözü dış tesirlere karşı koruyacak, görüşe engel olmayacak, normal görüşü bozmayacak renkli veya renksiz koruma gözlüğü takma şartı getirildi. Ancak kaskında koruma gözlüğü olanlar ise bundan istisna tutuldu" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, İklim Değişikliği, Motosiklet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine koruma gözlüğü zorunluluğu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine koruma gözlüğü zorunluluğu - Son Dakika
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