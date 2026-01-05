Motosiklet Akrobasi Cezası: 2.719 TL

MERSİN'in Tarsus ilçesinde motosikletiyle akrobatik hareketler sergileyen sürücüye 2 bin 719 TL para cezası uygulandı.

İlçeye bağlı Kulak Mahallesi'nde bir sürücünün motosikletiyle akrobatik hareketler sergilediği anları sanal medyada paylaşması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede, hem kendi güvenliğini hem de diğer sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye attığı belirlenen sürücünün E.P. olduğunu tespit edildi. Sürücüye, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 2 bin 719 TL idari para cezası kesildi.