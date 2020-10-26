Motosiklet hırsızları yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da iki günde iki motosiklet çalan şüpheliler yakalanırken, çaldıkları motosikletler ise kapalı kasa kamyonet içerisinde ele geçirildi. İki hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Kağıthane ve Şişli'de 22-23 Ekim günlerinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, bölgelerde güvenlik kamerası çalışması yaparak hırsızlık olayını gerçekleştiren iki şüphelinin kimliklerini tespit etti. Yapılan takip sonucu iki şüpheli Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Gonca Sokak üzerinde bulunan bir iş yeri önünde park halindeki kapalı kasa kamyonetten çalıntı motosiklet indirirken yakalandı. Çalıntı motosikletler ele geçirilirken, iş yerinde yapılan aramalarda ruhsatsız silah ve mermi bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Hüseyin S.'nin (34) 6 adet suç kaydı, Barbaros C.'nin (22) 5 adet suçtan poliste kayıtları olduğu öğrenildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan iki şüphelinin olay yerine bir motosikletle geldikleri, şüphelilerden birinin inerek motosikleti çaldığı ardından uzaklaştıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Diğer bir görüntüde polisin kapalı kasa kamyonette ele geçirdiği çalıntı motosikletler ve iş yeri aramasında bulunan silah anları görülüyor.

MOTOSİKLETLER SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİŞişli'de motosikleti çalınan Samet Bayraktar, "Perşembe günü iş yerimden çıktım evime geldim. Normalde kapalı garajda muhafaza ediyordum motosikletimi o gün kapının önünde bıraktım. Sabah işe gitmek için evden çıktığımda motosikletimin yerinde olmadığını gördüm. Polise başvurdum 24 saat sürmeden telefonla arandım motosikletimin bulunduğunu söylediler. Kendilerine teşekkür ederim." dedi.Kağıthane'de motosikleti çalınan Sedat Cebe ise, "Motorlara dadanmışlar, çevremde çoğu arkadaşımın motosikleti çalınmıştı. Benim de motorum çalındı. Asayiş Şubedeki polisler yardımcı oldular. Umudum yoktu aslında ama bir buçuk gün içerisinde bulundu" diye konuştu.



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