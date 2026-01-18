Motosiklet Hırsızları Suçüstü Yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde yüzlerini maskeyle gizleyerek motosiklet çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşanan motosiklet hırsızlığı olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin girdikleri adresi tespit etti.

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.B. ve A.D'yi çalıntı motosikleti parçaladıkları sırada yakaladı. Operasyonda ev sahibi O.K. de gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, çalıntı motosikletin yanı sıra ikinci bir motosiklet daha ele geçirildi. Ele geçirilen motosikletlere el konulurken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. ve A.D. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, O.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.