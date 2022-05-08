Motosiklet kaza yerinden 280 metre uzağa fırladı! 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Motosiklet kaza yerinden 280 metre uzağa fırladı! 2 kişi hayatını kaybetti

08.05.2022 23:28

Muğla'da iki motosiklet birbiriyle çarpıştı. Kazada iki sürücü de hayatını kaybederken, sürücülerden birinin kullandığı yarış motosikletinin kaza yerinden 280 metre uzağa fırladığını öğrenildi.

Fethiye ilçesinde Seydikemer'den Dalaman yönüne giden Ramazan Çınar (44) idaresindeki 48 AEH 094 plakalı motosiklet, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Sadi Kara'nın (73) kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Son dakika haberi: MUĞLA'DAKİ KAZADA 2 MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, sürücüler Çınar ve Kara'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

MOTORU 280 METRE UZAĞA FIRLADI

Çınar'ın kullandığı yarış motosikletinin kaza yerinden 280 metre uzağa fırlaması dikkat çekerken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberi: MUĞLA'DAKİ KAZADA 2 MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Motosiklet kaza yerinden 280 metre uzağa fırladı! 2 kişi hayatını kaybetti
Motosiklet kaza yerinden 280 metre uzağa fırladı! 2 kişi hayatını kaybetti
Motosiklet kaza yerinden 280 metre uzağa fırladı! 2 kişi hayatını kaybetti
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Ramazan Çınar, Fethiye, Çınar, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet kaza yerinden 280 metre uzağa fırladı! 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosiklet kaza yerinden 280 metre uzağa fırladı! 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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