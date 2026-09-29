Motosiklet kazası geçirmişti! İzzet Özilhan'ın son hali ortaya çıktı - Son Dakika
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Motosiklet kazası geçirmişti! İzzet Özilhan'ın son hali ortaya çıktı

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Motosiklet kazası geçirmişti! İzzet Özilhan\'ın son hali ortaya çıktı
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Ağustos ayında motosikletiyle geçirdiği kazada bacağından yaralanarak ameliyat edilen İzzet Özilhan'ın son hali ortaya çıktı. Tedavi süreci devam eden ünlü iş insanının yeni görüntülerinde yürüteç desteğiyle ayakta durduğu görüldü.

Motosiklet kazasında yaralanarak bacağından ameliyat edilen iş insanı İzzet Özilhan, geçirdiği operasyonun ardından iyileşme sürecine girdi. Kazadan haftalar sonra ortaya çıkan son görüntüsünde Özilhan'ın yürüteç desteğiyle ayakta durduğu görüldü. Ünlü iş insanının sağlık durumundaki değişim dikkat çekti.

MOTOSİKLET KAZASINDA YARALANDI

Motosiklet tutkusuyla bilinen İzzet Özilhan, ağustos ayında motosikletiyle trafik kazası geçirdi. Kazada bacağından yaralanan Özilhan, hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Operasyonun başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği açıklanmıştı.

AİLESİ HASTANEDE YALNIZ BIRAKMADI

Tedavisi bir süre hastanede devam eden Özilhan'a annesi Emine Özilhan ile ablası Türkan Özilhan'ın refakat ettiği öğrenilmişti. Tedavisinin ardından iyileşme sürecine evinde devam etmesinin planlandığı belirtilmişti. 

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Geçirdiği kazanın ardından gözlerden uzak kalan İzzet Özilhan'ın son hali ortaya çıktı. Yeni görüntülerinde yürüteç desteğiyle ayakta duran Özilhan'ın tedavi ve rehabilitasyon sürecinin devam ettiği görüldü.

YÜRÜTEÇ DESTEĞİYLE AYAKTA DURUYOR

Bacağından geçirdiği ameliyatın ardından toparlanmaya çalışan Özilhan'ın yürüteç kullanması dikkat çekti. Kazanın hemen ardından sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen iş insanının yeni görüntüsü, yaşadığı kazanın ardından devam eden iyileşme sürecini de gözler önüne serdi.

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SON DAKİKA: Motosiklet kazası geçirmişti! İzzet Özilhan'ın son hali ortaya çıktı - Son Dakika
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