Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Kadir Akbulut (33) hayatını kaybetti. Motosikletiyle çektiği videolarla sanal medyada çok sayıda takipçiye ulaşan Akbulut'un kaskını takan kız arkadaşı Melike Deniz ile otomobildeki 2 kişi ise kazada yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Kadir Akbulut'un 07 CEF 424 plakalı motosikleti, ara sokaktan yola çıkan Mehmet Tayyar Işık'ın kullandığı 07 LNC 55 plakalı otomobille çarpıştı. Motosikletin sürücüsü Kadir Akbulut ile beraberindeki Melike Deniz, otomobil sürücüsü Mehmet Tayyar Işık ve otomobildeki İsmehan Işık yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye götürüldü. Motosikletin sürücüsü Kadir Akbulut, kurtarılamadı. Manavgat Adliyesi'nde mübaşir olarak çalışan ve motosikletle çektiği videolarla sanal medyada çok sayıda takipçiye ulaşan Akbulut'un, motosikletini kullanırken kaskını kız arkadaşı Melike Deniz'in taktığı belirlendi.