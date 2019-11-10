Motosiklet kazasında yaralanan iki arkadaş yaşam mücadelesini kaybetti

Gaziantep'te iki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan ve arkadaş olan sürücüler tedavi gördükleri hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 24 Ekim'de merkez Şehitkamil ilçesi Hamurkesen Mahallesi Aktoprak mevkisinde meydana gelen kazada, Esat Bilgin (22) ve Fevzi Aydoğan (26) yönetimindeki plakaları öğrenilemeyen motosikletler çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine ve Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Aydoğan yapılan müdahalelere rağmen kazadan 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Bilgin de 17 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Öte yandan kazanın, Esat Bilgin'in motosikletiyle mahallede gezen arkadaşı Fevzi Aydoğan'ın yanına gittiği sırada meydana geldiği öğrenildi.