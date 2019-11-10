Son Dakika Haberleri: Motosiklet kazasında yaralanan iki arkadaş yaşam mücadelesini kaybetti
Son Dakika Güncel Motosiklet kazasında yaralanan iki arkadaş yaşam mücadelesini kaybetti

Motosiklet kazasında yaralanan iki arkadaş yaşam mücadelesini kaybetti

7 saat önce

Gaziantep'te iki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan ve arkadaş olan sürücüler tedavi gördükleri hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Motosiklet kazasında yaralanan iki arkadaş yaşam mücadelesini kaybetti, System.String[]

Gaziantep'te iki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan ve arkadaş olan sürücüler tedavi gördükleri hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 24 Ekim'de merkez Şehitkamil ilçesi Hamurkesen Mahallesi Aktoprak mevkisinde meydana gelen kazada, Esat Bilgin (22) ve Fevzi Aydoğan (26) yönetimindeki plakaları öğrenilemeyen motosikletler çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine ve Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Aydoğan yapılan müdahalelere rağmen kazadan 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Bilgin de 17 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Öte yandan kazanın, Esat Bilgin'in motosikletiyle mahallede gezen arkadaşı Fevzi Aydoğan'ın yanına gittiği sırada meydana geldiği öğrenildi.

Şehitkamil, Gaziantep, Aydoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'da sakatlanan Andone oyuna devam edemedi
Fatih Terim: Andone'nin durumu yarın MR'dan sonra belli olacak Mario Lemina: Önemli bir galibiyet aldık, böyle oynamaya devam edeceğiz Federasyon açıkladı! Andone'nin çapraz bağlarında yırtık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 19:41:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosiklet kazasında yaralanan iki arkadaş yaşam mücadelesini kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]