Motosiklet Park Halindeki Araca Çarptı: Sürücü Yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
P.A. idaresindeki 09 ALF 137 plakalı motosiklet, Hürriyet Caddesi'nde park halindeki 34 VK 2367 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
