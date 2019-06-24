Motosiklet sürücüsünün 19 gün sonra öldüğü kaza kamerada



BURSA'da İznik yolu üzerinde şehir içi minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü Erdan Kanyılmaz'ın (57), 19 gün sonra hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İznik yolu üzerinde seyir halinde olan Erdan Kanyılmaz idaresindeki 16 VH 297 plakalı motosiklet, kavşakta Ahmet A. idaresindeki 16 M 8514 plakalı şehir içi minibüsüne çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yaralanan motosiklet sürücüsü Erdan Kanyılmaz ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından yaralanan Kanyılmaz, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa'daki bir hastaneye sevkedildi. Yoğun bakımda tutulan Erdan Kanyılmaz, 22 Haziran'da hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Erdan Kanyılmaz'ın hayatını kaybettiği motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, minibüsün ve motosikletin kavşakta çarpıştığı, motosiklet sürücüsü Erdan Kanyılmaz'ın metrelerce sürüklendiği ve çöp konteynerine çarparak durduğu görüldü. Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, minibüs sürücüsü Ahmet A., çıkarıldığı mahkece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



- Orhangazi