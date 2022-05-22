Motosiklet yol kenarında duran otomobile çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Motosiklet yol kenarında duran otomobile çarptı: 1 ağır yaralı

22.05.2022 16:00
Motosiklet yol kenarında duran otomobile çarptı: 1 ağır yaralı

Adıyaman'da yol kenarında bekleyen otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Adıyaman'da yol kenarında bekleyen otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı iş yeri kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Bayram E. idaresindeki 02 ACK 313 plakalı motosiklet Atatürk Bulvarı 400 Yataklı Devlet Hastanesi kavşağı yakınlarında yol kenarında bekleyen Yaşar Şirik'e ait 02 T 0061 plakalı Fiat marka ticari otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Bayram E., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 2 çocuk babası Bayram E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Motosiklet yol kenarında duran otomobile çarptı: 1 ağır yaralı
Motosiklet yol kenarında duran otomobile çarptı: 1 ağır yaralı
Motosiklet yol kenarında duran otomobile çarptı: 1 ağır yaralı

YORUMLAR
500
Bursa'da kaza: 3 yaralı Bursa'da kaza: 3 yaralı Belediyeler birliği toplantısı yapıldı Belediyeler birliği toplantısı yapıldı
Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Bayram, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet yol kenarında duran otomobile çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika


Son Dakika
16:10 Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den bikinili paylaşım: Yavaştan sezonu açalım o zaman!
16:05 ABD Büyükelçisi Jeff Flake, CHP mitingi öncesi, "mermilerle müdahale olabilir" sözleri sebebiyle Dışişleri'ne çağrıldı
15:55 ABD'de düzenlenen mezuniyet töreninde Filistinli öğrenci ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın elini sıkmadı
15:29 25 yaşındaki anne, 6 yaşındaki kızını parçalara ayırarak öldürdü
15:18 Turuncu listede aranan "Mirza" kod adlı PKK'lı terörist Ayhan İnalhan öldürüldü
15:10 Bebeğinin üşümemesi için ısıtıcıyı açtı, evi kısa sürede alevler sardı
15:06 WhatsApp iOS 10 ve iOS 11 işletim sistemleri desteğini kaldırıyor! 24 Ekim'den itibaren telefonlarda çalışmayacak
14:42 "Bitcoin Safiye" serbest kaldı, dolandırdığı komşusu harekete geçti! Mahkemeye itirazda bulundu
14:36 İstinat duvarı çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetmişti! Somer Sivrioğlu, restoranını kapatma kararı aldı
13:36 ABD Büyükelçiliği, CHP mitingiyle ilgili Türkiye'de bulunan vatandaşlarını uyardı, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet'ten misilleme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 16:16:34. #1.13#
SON DAKİKA: Motosiklet yol kenarında duran otomobile çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement