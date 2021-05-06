MOTOSİKLETİYLE İŞYERİNİN CAMINA ÇARPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YARALANDI - Son Dakika

BEŞİTAŞ'ın Ortaköy semtinde, motosiklet sürücüsü Kadir S., kontrolü kaybetti. Virajı alamayan sürücü, motosikletiyle önce bir işyerini camına çarptı ardından kaldırıma savruldu. Kaza sonrası yapılan alkol testinde, sürücünün 1.46 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Ortaköy Muallim Naci Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, alkol alan Kadir S., arkadaşı Buse A. ile 34 TT 1259 plakalı motosikletle, Beşiktaş'tan Sarıyer istikametine ilerlediği sırada Muallim Naci Caddesi'nde motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet önce bir işyerinin camına çarptı ardından kaldırıma savruldu. Kazada sürücü Kadir S. yaralanırken, arkadaşı Buse A. ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağından kırıklar olduğu öğrenilen Kadir S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün, ambulansta yapılan alkol testinde 1.46 promil alkollü olduğu tespit edildi.

KAZAYI UNUTTU, BASIN MESUPLARINI MAHKEMEYE VERMEKLE TEHDİT ETTİKazadan yara almadan kurtulan Buse A., sağlık ekiplerinin arkadaşı Kadir S.'ye müdahale ettiği sırada görüntü alan basın mensuplarını, "O görüntüleri silin, sizi mahkemeye veririm" diyerek tehdit etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.