Son Dakika Haberleri: Motosikletler Çarpıştı: 3 Yaralı

Motosikletler Çarpıştı: 3 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Motosikletler Çarpıştı: 3 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı İlçesi İstasyon Caddesi üzerinde Ali Rıza Y., idaresindeki 46 P 695 plakalı motosiklet ile Ahmet S., idaresindeki 72 EP 661 plakalı motosiklet çarpıştı. Yaşanılan kazada motosiklet sürücüleri Ali Rıza Y., Ahmet S., ile motosiklette bulunan Mustafa D., yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:27 Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa
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