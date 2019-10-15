Son Dakika Haberleri: Motosikletli uyuşturucu kuryesi tutuklandı
Son Dakika Güncel Motosikletli uyuşturucu kuryesi tutuklandı

Motosikletli uyuşturucu kuryesi tutuklandı

28 dakika önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde motosikletle uyuşturucu kuryeliği yapan U.P. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Motosikletli uyuşturucu kuryesi tutuklandı, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde motosikletle uyuşturucu kuryeliği yapan U.P. polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekipleri, Edremit Kışlalar Caddesi üzerinde ihbar üzerine uyuşturucu taşıdığı tespit edilen U.P.'nin (26) kullandığı motosikleti durdurdu. Polislerce motosiklette yapılan aramada 55 gram esrar, satışa hazır 12 fişek esrar maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan U.P., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. U.P çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- Balıkesir
Balıkesir, Edremit, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japonya'da Hagibis Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 68'e yükseldi
İmamoğlu seçim vaadi olan ücretsiz süt dağıtımının başlayacağını duyurdu 19 yaşındaki Tuğba'ya şiddet soruşturmasında hem babaya hem kızına hapis istemi IMF, Türkiye'ye ilişkin büyüme, enflasyon ve işsizlik beklentilerini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 18:15:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosikletli uyuşturucu kuryesi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]