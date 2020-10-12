Motosikletli uyuşturucu kuryesi tutuklandı - Son Dakika

AYDIN'ın Söke ilçesinde, kurye olarak motosikletle uyuşturucu ticareti yapan A.H.'nin üzerinde ve evinde yapılan aramada poşetlere sarılı yaklaşık 2 kilo uyuşturucu çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sazlı Mahallesi'nden ilçe merkezine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Jandarmanın yaptığı çalışma ve fiziki takip sonrasında A.H. isimli motosiklet sürücüsü cumartesi günü saat 17.30 sıralarında kırsal Sazlı Mahallesi mevkisinde durduruldu. Sürücünün üzerinde ve motosiklette yapılan aramada 12 ayrı şeffaf poşetlere sarılı toplam 315 gram kubar esrar bulundu. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla şüphelinin evinde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda ev içerisinde ve bahçede bidon içine gizlenmiş şeffaf poşetlerde bin 296 gram kubar esrar ve 297 gram kenevir tohumu bulundu. Toplamda bin 611 gram kubar esrar ve 297 gram kenevir tohumu ele geçirilirken, şüpheli A.H. gözaltına alındı. A.H. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.