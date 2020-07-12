MOTOSİKLETLİNİN ÇARPIP KAÇTIĞI GENÇ KIZ 9 GÜNDÜR HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR - Son Dakika

Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza motosiklet çarptı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken ağır yaralanan genç kız 9 gündür hastanede tedavi görüyor.
"PSİKOLOJİSİ BİTTİ, KENDİSİNİ TUVALETE KİLİTLİYOR"
3 günü yoğun bakım olmak üzere toplamda 9 gündür hastanede olan genç kızın babası Mustafa Sarul yetkililere seslendi. Kızına çarpan kişinin bulunmasını isteyen baba, "Kızımız ölüm döşeğindeydi, 3 gün yoğun bakımda kaldı. Ablasına ziyarete gitmişti oradan gelirken motor çarpıp kaçıyor. Bütün devlet yetkililerine sesleniyorum. Bulunsun, cezası neyse çekmesini istiyorum. Kafatasında çatlak var, beynine kan sızdığı için doktorlar müşahede altında tutmak istiyorlar. Psikolojisi bitti, kendisini tuvalete kilitliyor. dedi.- İstanbul