Mourinho, Eriksen'in Inter'e imzası sonrası hedefini belirledi! Türk oyuncu...

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Eriksen denklemi çözüldü ve Danimarkalı oyuncu Inter'e 20 milyon euroya transfer oldu.



Transferin son günlerinde hareketli saatler geçireceği konuşulan Tottenham'ın, Milan'da forma giyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu transferini her an açıklayabileceği konuşuluyor...



2 MAÇ SAKAT DENDİ, ERIKSEN TRANSFERİ SONRASI İLK 11'DE OYNADI!



"Tottenham'a gider mi?" soruları kıskacındayken sakat olduğu için ligdeki Udinese ve kupadaki SPAL maçlarında forma giymeyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, Eriksen'in Inter'e transferi resmiyet kazanınca Brescia karşısında yeniden ilk 11'e döndü.



İtalyan kaynaklar, Çalhanoğlu'nun kendini sakındığını yazarken; İngiliz kaynaklar ise Danimarkalı'nın transferinin netleşmesi sonrası Milan ile Tottenham'ın transferin son günlerinde hareketli saatler yaşayabileceğini belirtti.



Zlatan Ibrahimovic'in takıma dönüşüyle ligdeki son 4 maçtan 10 puan çıkartan ve 8. sıraya kadar tırmanan milan, kupada zorlu Torino engelini de geçmek istiyor!



Torino'da Cristian Ansaldi ve Simone Zaza sakat, önceki turdan cezası olan Soualiho Meite de Milan'a karşı forma giyemeyecek.



