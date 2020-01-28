Mourinho, Eriksen'in Inter'e imzası sonrası hedefini belirledi! Türk oyuncu... - Son Dakika
Son Dakika Spor Mourinho, Eriksen'in Inter'e imzası sonrası hedefini belirledi! Türk oyuncu... - Son Dakika Spor

Mourinho, Eriksen'in Inter'e imzası sonrası hedefini belirledi! Türk oyuncu...

7 saat önce

Bu bir ilandırEriksen denklemi çözüldü ve Danimarkalı oyuncu Inter'e 20 milyon euroya transfer oldu.

Mourinho, Eriksen'in Inter'e imzası sonrası hedefini belirledi! Türk oyuncu..., System.String[]

Bu bir ilandır


Eriksen denklemi çözüldü ve Danimarkalı oyuncu Inter'e 20 milyon euroya transfer oldu.


Transferin son günlerinde hareketli saatler geçireceği konuşulan Tottenham'ın, Milan'da forma giyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu transferini her an açıklayabileceği konuşuluyor...


2 MAÇ SAKAT DENDİ, ERIKSEN TRANSFERİ SONRASI İLK 11'DE OYNADI!


"Tottenham'a gider mi?" soruları kıskacındayken sakat olduğu için ligdeki Udinese ve kupadaki SPAL maçlarında forma giymeyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, Eriksen'in Inter'e transferi resmiyet kazanınca Brescia karşısında yeniden ilk 11'e döndü.


İtalyan kaynaklar, Çalhanoğlu'nun kendini sakındığını yazarken; İngiliz kaynaklar ise Danimarkalı'nın transferinin netleşmesi sonrası Milan ile Tottenham'ın transferin son günlerinde hareketli saatler yaşayabileceğini belirtti.


Zlatan Ibrahimovic'in takıma dönüşüyle ligdeki son 4 maçtan 10 puan çıkartan ve 8. sıraya kadar tırmanan milan, kupada zorlu Torino engelini de geçmek istiyor!


Torino'da Cristian Ansaldi ve Simone Zaza sakat, önceki turdan cezası olan Soualiho Meite de Milan'a karşı forma giyemeyecek.


Tottenham, Milan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Esra Erol, internetten tanıştığı adamla ilişkiye giren evli kadına fena patladı
Esra Erol, SMS kampanyasıyla depremzedeler için 1 buçuk milyon topladı Reggio Emilia Belediye Başkanı, Kobe Bryant'ın ismini bir meydana vereceklerini söyledi Inter, Tottenham'dan Christian Eriksen'i kadrosuna kattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 18:37:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mourinho, Eriksen'in Inter'e imzası sonrası hedefini belirledi! Türk oyuncu... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]