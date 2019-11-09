Moussa Sow'un şampiyonluk favorisi Fenerbahçe

Senegalli futbolcu Moussa Sow, Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk için favorisinin, eskiden formasını giydiği Fenerbahçe olduğunu söyledi.

Türkiye kariyerinde Fenerbahçe, Bursaspor ve Gaziantep FK takımlarında oynayan Sow, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Gaziantep FK ile olan sözleşmesinin tamamlanmasının ardından herhangi bir kulüple anlaşmadığını hatırlatan Sow, futbol oynamaya devam etmek istediğini, bu sebeple bireysel antrenmanlarını aksatmadan sürdürdüğünü bildirdi. Transfer olmak için ocak ayını beklediğini belirten 33 yaşındaki forvet, bir kulüp ismi vermek için henüz erken olduğunu dile getirdi.

Eski takımı Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki durumunu değerlendiren Sow, "Fenerbahçe'nin bu sezonki durumundan memnunum. Güzel devam ediyorlar. Özellikle orta saha ve hücum hattı için tecrübeli ve iyi oyuncular transfer ettiler." diye konuştu.

Şampiyonluk için Fenerbahçe'yi favori gördüğünü vurgulayan Sow, "Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyorum. Son maçlarda mağlubiyetler de aldılar ancak bir seri buldukları takdirde umut ediyorum ki şampiyon olacaklar." şeklinde görüşlerini aktardı.

Sarı-lacivertli takımın forvet oyuncusu Vedat Muric'in performansını da değerlendiren Sow, "Fenerbahçe'de uzun zamandır golcü sıkıntısı vardı. Vedat Muric'i çok iyi buluyorum. Sahaya hükmediyor ve gollerini de atıyor." ifadelerini kullandı.